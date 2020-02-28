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Brent 28 февраля опустилась в цене ниже $50 за баррель
12:44 28.02.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI - ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.37 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,04%, до 49,64 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,35%, до 45,04 доллара за баррель. При этом цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года, WTI минутами ранее опускалась ниже 45 долларов за баррель впервые с начала января 2019 года. Утром котировки снижались на 3%.
Нефтяные котировки продолжают падать из-за рисков вокруг спроса, связанных с коронавирусом из Китая. Заболевание продолжает распространяться за пределами КНР, обеспокоенность вызывает и высокое число случаев заражения в Южной Корее, Италии и Иране. Трейдеры опасаются, что заболевание может сдержать рост экономики, что повлияет и на нефтяной спрос.
Распродажа затронула и фондовые рынки - еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI - ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.37 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,04%, до 49,64 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,35%, до 45,04 доллара за баррель. При этом цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года, WTI минутами ранее опускалась ниже 45 долларов за баррель впервые с начала января 2019 года. Утром котировки снижались на 3%.
Нефтяные котировки продолжают падать из-за рисков вокруг спроса, связанных с коронавирусом из Китая. Заболевание продолжает распространяться за пределами КНР, обеспокоенность вызывает и высокое число случаев заражения в Южной Корее, Италии и Иране. Трейдеры опасаются, что заболевание может сдержать рост экономики, что повлияет и на нефтяной спрос.
Распродажа затронула и фондовые рынки - еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.
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