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Розничная цена автогаза 27 февраля опустилась до минимума с марта 2019 г.
13:19 27.02.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 8 коп./л, до 11,05 грн/т, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Последний раз до такого уровня розничные цены автогаза снижались почти год назад - в марте 2019 г.
Станции группы «Приват», SOCAR и харьковская сеть «Род-Ник» 27 февраля снизил цены в пределах 10 коп./л, на 20 коп./л газ подешевел на станциях BVS (Надежда) и «БРСМ-Нафта». Сеть Glusco опустила цены на 40 коп./л (см. табл.).
В столичном регионе средняя цена 27 февраля уменьшилась до 10,60 грн/л., самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области - 10,23 грн/л.
Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен замедлилось.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 на 27 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,77
|
0,00
|
WOG
|
11,75
|
0,00
|
Авиас
|
10,33
|
-0,10
|
Укрнафта
|
10,46
|
-0,07
|
AMIC
|
11,00
|
-0,02
|
Shell
|
11,03
|
-0,28
|
SOCAR
|
11,79
|
-0,10
|
БРСМ-Нафта
|
11,12
|
-0,19
|
Glusco
|
10,35
|
-0,40
|
Автотранс
|
11,78
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
UPG
|
11,00
|
0,00
|
Параллель
|
11,42
|
-0,27
|
BVS
|
11,59
|
-0,20
|
Chipo
|
10,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,89
|
-0,10
|
Marshal
|
10,30
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,06
|
0,00
|
Mango
|
10,23
|
-0,03
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,05
|
-0,08
|
|
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