Розничная цена автогаза 27 февраля опустилась до минимума с марта 2019 г.

Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 8 коп./л, до 11,05 грн/т, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Последний раз до такого уровня розничные цены автогаза снижались почти год назад - в марте 2019 г.

Станции группы «Приват», SOCAR и харьковская сеть «Род-Ник» 27 февраля снизил цены в пределах 10 коп./л, на 20 коп./л газ подешевел на станциях BVS (Надежда) и «БРСМ-Нафта». Сеть Glusco опустила цены на 40 коп./л (см. табл.).

В столичном регионе средняя цена 27 февраля уменьшилась до 10,60 грн/л., самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области - 10,23 грн/л.

Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен замедлилось.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 на 27 февраля, грн/л: