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Розничные сети 25 февраля продолжают снижать цены на автогаз
11:46 25.02.2020 |
Средняя цена автогаза 25 февраля снизилась еще на 8 коп./л, до 11,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 9-11 коп./л, до 10,44-10,53 грн/л. Самая низкая цена в сети «Привата» зафиксирована в Черниговской области - 9,25 грн/л.
Автогаз на станциях KLO подешевел на 20 коп./л, а на станциях «Параллель» - на 30 коп./л В таких сетях как SOCAR, Mango и «БРСМ Нафта» автогаз подешевел в пределах 1-36 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 12% или на 1,33 грн/л.
Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают пускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 25 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,81
|
0,00
|
WOG
|
11,79
|
0,00
|
Авиас
|
10,44
|
-0,09
|
Укрнафта
|
10,53
|
-0,11
|
AMIC
|
11,01
|
-0,53
|
Shell
|
11,31
|
0,00
|
SOCAR
|
11,89
|
-0,36
|
БРСМ-Нафта
|
11,30
|
-0,01
|
Glusco
|
10,75
|
0,00
|
Автотранс
|
11,78
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
-0,20
|
UPG
|
11,00
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
-0,30
|
BVS
|
11,79
|
0,00
|
Chipo
|
10,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
10,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,09
|
0,00
|
Mango
|
10,27
|
-0,03
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,15
|
-0,08
|
|
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