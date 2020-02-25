Розничные сети 25 февраля продолжают снижать цены на автогаз

Средняя цена автогаза 25 февраля снизилась еще на 8 коп./л, до 11,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 9-11 коп./л, до 10,44-10,53 грн/л. Самая низкая цена в сети «Привата» зафиксирована в Черниговской области - 9,25 грн/л.

Автогаз на станциях KLO подешевел на 20 коп./л, а на станциях «Параллель» - на 30 коп./л В таких сетях как SOCAR, Mango и «БРСМ Нафта» автогаз подешевел в пределах 1-36 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 12% или на 1,33 грн/л.

Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают пускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 25 февраля, грн/л: