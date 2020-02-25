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Нефть коррекционно дорожает 25 февраля после падения цены более чем на 5%
07:42 25.02.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после снижения на 5% из-за усиления опасений относительно спроса на фоне ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,3%, до 55,94 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до 51,63 доллара за баррель. В понедельник вечером котировки снижались на 5% и более.
Неуверенность инвесторов в спросе на нефть усилилась накануне на фоне новостей о распространении коронавируса за пределами Китая. Рост случаев заболевания наблюдается в Южной Кореи и Италии, коронавирус распространяется также на Ближнем Востоке.
В Китае число зараженных коронавирусом достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся - 2 663, число новых случаев заражения за сутки составило 508. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229. На ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.
Коронавирус представляет риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма. Трейдеры считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе. И наблюдающаяся небольшая коррекция нефтяных цен может оказаться временной, не исключают эксперты.
"Опасения по поводу того, что быстро распространяющийся коронавирус за пределами Китая может оказать большее влияние на мировую экономику и нефтяной спрос, чем ожидается, скорее всего, продолжат влиять на настроения на рынке", - приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Rakuten Securities Сатору Ёсида (Satoru Yoshida).
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