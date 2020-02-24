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ОККО и WOG 24 февраля снизили цены на автогаз
13:35 24.02.2020 |
Розничные сети за выходные (21-24 февраля) снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-35 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 32-36 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях UPG подешевел на 30 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» откорректировала цены на 1 коп./л, до 10,54-11,64 грн/л.
Стоимость автогаза в сети Shell была снижена на 16 коп./л, до 11,31 грн/л. В таких сетях как БРСМ-Нафта, Автотранс и Mango автогаз подешевел в пределах 5-10 коп./л.
Средняя цена автогаза 24 февраля снизилась до 11,23 грн/л
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 11% или на 1,25 грн./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают снижаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля опустились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 на 24 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,81
|
-0,32
|
WOG
|
11,79
|
-0,36
|
Авиас
|
10,54
|
-0,01
|
Укрнафта
|
10,64
|
-0,01
|
AMIC
|
11,54
|
0,00
|
Shell
|
11,31
|
-0,16
|
SOCAR
|
12,25
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,32
|
-0,10
|
Glusco
|
10,75
|
0,00
|
Автотранс
|
11,78
|
-0,10
|
KLO
|
11,19
|
0,00
|
UPG
|
11,00
|
-0,30
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
BVS
|
11,79
|
0,00
|
Chipo
|
10,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
10,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,09
|
0,00
|
Mango
|
10,30
|
-0,05
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,23
|
-0,12
|
|
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