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Нефть марки Brent дешевеет 24 февраля более чем на 3%
10:46 24.02.2020 |
Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем на сохранении опасений вокруг распространения коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.08 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,11%, до 56,14 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,96%, до 51,8 доллара за баррель. Утром нефть дешевела вдвое меньшими темпами.
В центре внимания инвесторов по-прежнему находится вопрос масштаба распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для ряда отраслей глобальной экономики. В свою очередь, это может оказать давление на темпы роста экономики Китая и отразиться на спросе на нефть.
Коронавирус уже вышел за пределы Китая и зафиксирован более чем в 26 странах. В том числе первые случаи заражения сегодня выявлены в Кувейте, Бахрейне и Афганистане.
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