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Акции и нефть дешевеют 24 февраля, золото дорожает из-за распространения коронавируса в мире
08:33 24.02.2020 |
В понедельник, 24 февраля, котировки акций и нефти на мировых рынках начали снижаться, при этом цены на золото выросли. Так инвесторы реагируют на новости о распространение коронавируса и росте смертности в Южной Корее, Италии и на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
Фьючерсы на американские акции E-Minis на S & P500 в начале торгов подешевели на 1,2%, японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 2%. Европейские фондовые индексы EuroStoxx 50 подешевели на 1,5%, FTSE - на 1%.
Базовый индекс Австралии снизился на 2,2%, а Новой Зеландии - примерно на 1,3%, южнокорейский индекс KOSPI - примерно на 3%. Китайские акции открылись снижением, индекс Blue-Chip CSI300 упал на 0,6%.
Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 1,6%, до самого низкого уровня с начала февраля. Японские рынки были закрыты на государственный праздник.
Нефть марки Brent подешевела на 3%, или на $1,77 до $56,72 за баррель, WTI - на 2,7%, или на $1,48, до $51,9 за баррель.
При этом фьючерсы на золото выросли на 1% до $1665,1 за унцию. Спот-золото подскочило до семилетнего максимума в $1678,58 после самый значительного недельного роста с начала августа на прошлой неделе.
По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, «медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так».
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