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Наиболее агрессивную ценовую политику в розничной реализации газа ведут «Приват», UPG и «Авантаж» - эксперт
16:02 21.02.2020 |
Наиболее агрессивная ценовая политика в сегменте розничной реализации сжиженного газа в 2019 г. зафиксирована у сетей «Приват», UPG и «Авантаж». Об этом на LPG Ukraine 2020 сообщил аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн со ссылкой на исследование ценовой политики розничных операторов за 2017-2019 гг.
«Приват» начинал с минус 20 коп./л в 2017 г., потом 35 коп./л в 2018 г., и сейчас почти полгривни от средней цены. Мы видим агрессивную политику «Авантажа», UPG», - отметил эксперт.
На уровне выше средней цены на рынке остаются у ОККО и WOG и Socar.
«Очень резко нарастила дисконт Glusco: сеть растет и агрессивная ценовая политика в принципе оправдана», - подчеркнул А.Куюн, добавив, что сеть в 2019 г. на 70% увеличила количество газовых модулей.
А. Куюн подчеркнул, что речь идет о ценах на стелах, то есть без учета скидки по программам лояльности.
На конференции LPG Ukraine 2020 финансовый директор «Авантажа» Наталия Чирич отмечала, что отдельные сети, предоставляя скидку до 1-2 грн/л, в действительности реализуют газ в таком же ценовом диапазоне, что и ее компания.
По оценкам «А-95», рост объемов розничной реализации газа в 2019 г. составил 12%.
Крупнейшим игроком остается сеть «Приват», ежегодные продажи которой оцениваются в 276 тыс. т. Он же имеет и самое больше количество LPG-модулей в своей сети - 514 единиц. Второе и третье места по объемам реализации занимают «БРСМ-Нафта» и WOG.
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