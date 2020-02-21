Автогаз в рознице 21 февраля подешевел до 11,35 грн/л

Розничные сети 21 февраля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На 10 коп./л автогаз подешевел на станциях KLO, BVS и Marshal. SOCAR снизил стоимость продукта на 32 коп./л, до 12,25 грн/л.

Средняя цена автогаза 21 февраля снизилась до 11,35 грн/л

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 10% или на 1,15 грн./л.

Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают снижаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля опустились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 февраля, грн/л: