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Автогаз в рознице 21 февраля подешевел до 11,35 грн/л
13:35 21.02.2020 |
Розничные сети 21 февраля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На 10 коп./л автогаз подешевел на станциях KLO, BVS и Marshal. SOCAR снизил стоимость продукта на 32 коп./л, до 12,25 грн/л.
Средняя цена автогаза 21 февраля снизилась до 11,35 грн/л
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 10% или на 1,15 грн./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают снижаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля опустились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,13
|
0,00
|
WOG
|
12,15
|
0,00
|
Авиас
|
10,55
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,65
|
0,00
|
AMIC
|
11,54
|
0,00
|
SOCAR
|
12,25
|
-0,32
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
0,00
|
Glusco
|
10,75
|
0,00
|
Автотранс
|
11,88
|
0,00
|
KLO
|
11,19
|
-0,10
|
UPG
|
11,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
BVS
|
11,79
|
-0,10
|
Chipo
|
10,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
10,50
|
-0,10
|
SUN OIL
|
11,09
|
-0,03
|
Mango
|
10,35
|
0,00
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,35
|
-0,01
|
|
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