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Цены на нефть 21 февраля снижаются на опасениях вокруг спроса из-за ситуации с коронавирусом
08:25 21.02.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 0,6-0,7%, трейдеры оценивают новости вокруг ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.53 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% - до 58,88 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,61%, до 53,55 доллара за баррель.
Опасения вокруг ситуации с коронавирусом сохраняются на фоне новостей о распространении заболевания за пределами КНР. Так, в Южной Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 случаев, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 излечились и выписаны из больниц, За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.
Вспышка коронавируса и связанные с заболеванием карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики. Такая ситуация может оказать давление на темпы роста экономики Китая и мира, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на нефть.
Стратег Jefferies Кристофер Вуд (Christopher Wood), чье мнение приводит агентство Рейтер, выделяет два значимых на данный момента риска по коронавирусу. Первый касается ожиданий по росту темпов распространения заболевания после того, как в понедельник к работе вернется часть сотрудников в КНР. Второй заключается в том, что восстановление экономической активности в Китае может затянуться, учитывая то, что Пекин больше сил уделяет борьбе с вирусом, чем поддержанию роста ВВП.
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