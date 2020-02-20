Нефть дорожает 20 февраля на опасениях за поставки

Мировые цены на нефть растут в четверг утром, - опасения за поставки из Ливии и санкции США против "дочки" "Роснефти" перевешивают риски ослабления спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% - до 59,31 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 53,73 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок начинает осознавать, что каким бы ни был ущерб от коронавируса, снижение экспорта из Ливии может восполнить ослабление спроса... Ливия экспортировала 1,2 миллиона баррелей в день. Это больше, чем оценки по ослаблению спроса в 0,4-1 миллион баррелей в день", - цитирует агентство Рейтер аналитика Price Futures Group из Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).

Перебои нефтедобычи в Ливии связаны с блокадой нефтяных портов. Добыча в стране в результате упала почти в 10 раз - примерно до 124 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей. Кроме того, США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти". Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Опасения за спрос, вызывающие повышенную волатильность на нефтяном рынке, связаны со вспышкой коронавируса в Китае. Заболевание и связанные с ним карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики.

Несколько сдерживает рост нефтяных цен статистика Американского института нефти (API). В ночь на четверг API сообщил, что за неделю по 14 февраля запасы нефти в США выросли на 4,2 миллиона баррелей. Запасы бензина, по данным API, снизились на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,6 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 4,2 миллиона баррелей.

Официальные данные опубликует вечером в четверг минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов только на 2,5 миллиона баррелей.