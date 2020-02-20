«Приват» возобновил ротацию региональных операторов АЗС

Группа «Приват» в январе-феврале сменила операторов 129 АЗС в пяти областях. Об этом свидетельствуют данные Реестра владельцев лицензий на розничную реализацию топлива Государственной фискальной службы.

Новые операторы получили лицензии на розничную реализацию в Ивано-Франковской, Николаевской, Закарпатской, Черниговской и Хмельницкой областях. Всего в ротации приняли участие семь новых компаний-операторов (см. табл.).

Перечень операторов АЗС группы «Приват», которые были задействованы в ротации в январе-феврале 2020 г.

Новый оператор Область Количество AЗС Оператор, что был заменен Новаро-М Хмельницкая 24 Нефтида-ЛТД Элир Николаевская 24 Тарлем Айвор Хмельницкая 22 Трансформ Трейд Редхол Закарпатская 18 Лакро Групп МС-2018 Черниговская 18 Пальмира Оил НК Марсель Ивано-Франковская 12 НК Болония НК Валенсия Ивано-Франковская 11 НК Мадейра

Это первый случай ротации операторов консолидированной сети АЗС «Привата» с июля 2019 г., когда в рамках первого этапа реформы топливного рынка были введены лицензии на розничную реализацию топлива.

До этого группа «Приват» в течение последних как минимум 5 лет проводила ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год. Обычно смена юрлиц происходила в период февраля-апреля и сентября-ноября. Последний раз «Приват» менял операторов АЗС в марте 2019 г.

На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов АЗС «Привата» занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».

Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.