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На АЗС 19 февраля снизились цены на ДТ и СУГ
18:53 19.02.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 февраля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на ДТ и СУГ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, дизельное топливо евро подешевело на 0.11% (-3.0 коп/л) до 26.16 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 февраля 2020 г. подешевел на 0.49% (-6.0 коп/л) до 11.46 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.32
|20.00
|-0.04
|-0.12
|Бензин А-95 евро
|26.83
|21.00
|-0.05
|-0.11
|Дизельное топливо Евро
|26.16
|21.50
|-0.11
|-0.55
|Сжиженный газ
|11.46
|9.25
|-0.49
|-3.04
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