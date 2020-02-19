Средняя цена автогаза на АЗС 19 февраля опустилась ниже 11,5 грн/л

Средняя цена автогаза 19 февраля снизилась еще на 5 коп./л, до 11,48 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 12-14 коп./л, до 10,55-10,69 грн/л. Самая низкая цена в сети «Привата» зафиксирована в Черниговской области - 9,25 грн/л.

Автогаз на станциях Glusco подешевел на 20 коп./л, а на станциях Shell - на 10 коп./л

В таких сетях как «Татнефть», SUN OIL и Mango автогаз подешевел в пределах 3-24 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 7,5% или на 1 грн./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3580 грн/т или 20%, до 15 490 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 февраля, грн/л: