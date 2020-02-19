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Средняя цена автогаза на АЗС 19 февраля опустилась ниже 11,5 грн/л
12:50 19.02.2020 |
Средняя цена автогаза 19 февраля снизилась еще на 5 коп./л, до 11,48 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 12-14 коп./л, до 10,55-10,69 грн/л. Самая низкая цена в сети «Привата» зафиксирована в Черниговской области - 9,25 грн/л.
Автогаз на станциях Glusco подешевел на 20 коп./л, а на станциях Shell - на 10 коп./л
В таких сетях как «Татнефть», SUN OIL и Mango автогаз подешевел в пределах 3-24 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 7,5% или на 1 грн./л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3580 грн/т или 20%, до 15 490 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,47
|
0,00
|
WOG
|
12,46
|
0,00
|
Авиас
|
10,55
|
-0,14
|
Укрнафта
|
10,69
|
-0,12
|
AMIC
|
11,55
|
0,00
|
Shell
|
11,81
|
-0,10
|
SOCAR
|
12,57
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
0,00
|
Glusco
|
10,75
|
-0,20
|
Автотранс
|
11,88
|
0,00
|
KLO
|
11,29
|
0,00
|
UPG
|
11,60
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,37
|
-0,24
|
Chipo
|
10,99
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,09
|
0,00
|
Marshal
|
10,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,13
|
-0,03
|
Mango
|
10,51
|
-0,03
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,48
|
-0,06
|
|
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