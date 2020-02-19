Финансовые новости
- |
- 19.02.20
- |
- 09:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 19 февраля дорожает на 1% на новостях по коронавирусу, ожиданиям по добыче в Ливии
07:47 19.02.2020 |
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются в среднем на 1%, трейдеры оценивают данные о замедлении скорости распространения коронавируса, также реагируя на новости по снижению добычи в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.52 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,07%, до 58,37 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,05%, до 52,84 доллара за баррель.
Позитивным фактором на мировых рынках стали данные по темпам распространения коронавируса. Так, число новых случаев заражения сократилось за последние сутки до 1,75 тысячи человек с 1,89 тысячи днем ранее, причем снижение показателя отмечается второй день подряд.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом. Коронавирус представляет риски для ряда отраслей, включая туризм, торговлю и поставки, что может сказаться на экономике Китая. В связи с этим трейдеры опасаются за спрос на нефть.
Рынки продолжают следить также за ситуацией в Ливии, где добыча упала уже почти в 10 раз - до 123,5 тысячи баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей в день. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|О выборах на Донбассе, потомках Сталина и параде на Красной площади: Что Кислица сказал в ООН
|«Провокация» от Зеленского: Почему заявление президента стало дипломатическим провалом
|Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны
|Атака на Донбассе. Побоится ли Зеленский и сейчас поднять ставки?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Игорный бизнес легализуют не ранее земельного рынка - Гетманцев
|Нефть 19 февраля дорожает на 1% на новостях по коронавирусу, ожиданиям по добыче в Ливии
|«Укрспирт» планируют приватизировать путем продаж отдельного имущества предприятий
|Поступления от продажи ОВГЗ упали до 1,5 млрд грн. Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли
|Люксоптику купил миллиардер из Италии. Что о нем известно?
|В мелком опте 18 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
Это интересно
|Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня
|В США приступают к планированию квантового Интернета
|Toyota Supra стала мощнее и быстрее
|WSJ: Google предложила платить СМИ за контент для своего новостного сервиса
|Великобритания снова сдвинула дату введения запрета на продажу обычных автомобилей
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов