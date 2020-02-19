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В мелком опте 18 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
18:17 18.02.2020 |
18 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.51% (-10 коп/л) до 19.94 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.56% (-12 коп/л) до 20.82 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.56% (-11 коп/л) до 19.77 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.94
|-0.51
|-1.09
|-5.39
|Бензин А-95 евро
|20.82
|-0.56
|-1.02
|-5.13
|Дизельное топливо евро
|19.77
|-0.56
|-1.96
|-7.16
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