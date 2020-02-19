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Средняя цена автогаза на АЗС 18 февраля опустилась до 11,50 грн/л
12:44 18.02.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа 18 февраля опустилась на 6 коп./л до 11,54 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средняя розничная цена газа на АЗС опустилась до минимума с конца ноября 2019 г.
С 17 на 18 февраля на 10 коп./л опустила цены консолидированная сеть группы «Приват». Средняя по стране цена газа в этой сети составляет 10,70-10,80 грн/л, минимальные цены зафиксированы в Житомире на уровне - 9,60 грн/л.
На 13-15 коп./л стоимость автогаза снизилась в сетях Chipo и Sun Oil. BVS понизила цены на 20 коп./л, «Автотранс» - на 5 коп./л.
Напомним, розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 8% или на 1 грн/л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.
Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,47
|
0,00
|
WOG
|
12,46
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
-0,10
|
Укрнафта
|
10,80
|
-0,09
|
AMIC
|
11,55
|
-0,02
|
Shell
|
11,91
|
0,00
|
SOCAR
|
12,57
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
0,00
|
Glusco
|
10,95
|
0,00
|
Автотранс
|
11,88
|
-0,05
|
KLO
|
11,29
|
0,00
|
UPG
|
11,60
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
-0,33
|
BVS
|
11,89
|
-0,20
|
Chipo
|
10,99
|
-0,13
|
Род-Ник
|
11,09
|
0,00
|
Marshal
|
10,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,16
|
-0,15
|
Mango
|
10,55
|
0,00
|
Motto
|
11,26
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
11,54
|
-0,06
|
|
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