Средняя цена автогаза на АЗС 18 февраля опустилась до 11,50 грн/л

Средняя розничная цена сжиженного газа 18 февраля опустилась на 6 коп./л до 11,54 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя розничная цена газа на АЗС опустилась до минимума с конца ноября 2019 г.

С 17 на 18 февраля на 10 коп./л опустила цены консолидированная сеть группы «Приват». Средняя по стране цена газа в этой сети составляет 10,70-10,80 грн/л, минимальные цены зафиксированы в Житомире на уровне - 9,60 грн/л.

На 13-15 коп./л стоимость автогаза снизилась в сетях Chipo и Sun Oil. BVS понизила цены на 20 коп./л, «Автотранс» - на 5 коп./л.

Напомним, розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 8% или на 1 грн/л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 февраля, грн/л: