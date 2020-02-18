Автогаз в рознице 17 февраля продолжает дешеветь

Средняя цена автогаза за выходные снизилась еще на 10 коп./л, до 11,60 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 9-12 коп./л, до 10,79-10,89 грн/л. Автогаз на станциях KLO подешевел на 30 коп./л, а на станциях Glusco - на 60 коп./л

В таких сетях как AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-25 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 7% или на 95 коп./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 на 17 февраля, грн/л: