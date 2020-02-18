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Автогаз в рознице 17 февраля продолжает дешеветь
14:07 17.02.2020 |
Средняя цена автогаза за выходные снизилась еще на 10 коп./л, до 11,60 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 9-12 коп./л, до 10,79-10,89 грн/л. Автогаз на станциях KLO подешевел на 30 коп./л, а на станциях Glusco - на 60 коп./л
В таких сетях как AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-25 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 7% или на 95 коп./л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 на 17 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,47
|
0,00
|
WOG
|
12,46
|
-0,01
|
Авиас
|
10,79
|
-0,12
|
Укрнафта
|
10,89
|
-0,09
|
AMIC
|
11,57
|
-0,02
|
Shell
|
11,91
|
-0,23
|
SOCAR
|
12,57
|
-0,12
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
-0,14
|
Glusco
|
10,95
|
-0,60
|
Автотранс
|
11,93
|
-0,05
|
KLO
|
11,29
|
-0,30
|
UPG
|
11,60
|
-0,15
|
Параллель
|
12,32
|
0,00
|
BVS
|
12,09
|
0,00
|
Chipo
|
11,12
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,09
|
0,00
|
Marshal
|
10,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,31
|
-0,02
|
Mango
|
10,55
|
-0,11
|
Motto
|
11,31
|
-0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
11,60
|
-0,09
|
|
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