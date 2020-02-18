Нефтяные цены 17 февраля не демонстрируют единой динамики, Brent подешевела до $57,25 за баррель

Цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:11 EET подешевели на $0,07 (на 0,12%) - до 57,25 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,04 (на 0,08%) - до 52,09 доллара за баррель.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял очередные меры, направленные на стимулирование экономики в условиях распространения коронавируса.

НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса, а также влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

"Инвесторы приветствовали серию стимулирующих мер Центробанка Китая, направленных на смягчение экономического эффекта (коронавируса - ИФ)", - заявил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок, слова которого приводит Bloomberg.

Центробанки Филиппин, Таиланда и Малайзии ранее также снизили процентные ставки. Сингапур обещал принять пакет бюджетных мер, чтобы смягчить влияние эпидемии на экономику.

Помимо этого, трейдеры реагируют на информацию о том, что страны ОПЕК+ скорее всего не проведут внеочередную встречу, пишет Bloomberg. Теперь инвесторы будут ожидать решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, которое может быть принято по итогам встречи, запланированной на 5-6 марта.

Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца года, углубив сокращения на 600 тыс. б/c во втором квартале.

