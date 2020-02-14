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Падение цен автогаза в рознице 14 февраля усиливается
12:14 14.02.2020 |
Средняя цена автогаза 14 февраля снизилась еще на 10 коп./л, до 11,69 грн/л, что является минимальным значением с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 11 и 18 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях SOCAR подешевел на 48 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 3-4 коп./л, до 10,92-10,99 грн/л.
Стоимость автогаза в сети UPG была снижена на 25 коп./л, до 11,75 грн/л. В таких сетях как AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, Chipo, «Род-Ник», Marshal, SUN OIL и Motto автогаз подешевел в пределах 5-20 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 6,5% или на 85 коп./л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.
Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 13 на 14 февраля, грн/л:
|
Компания
|Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,49
|
-0,11
|
WOG
|
12,47
|
-0,18
|
Авиас
|
10,92
|
-0,03
|
Укрнафта
|
10,99
|
-0,04
|
AMIC
|
11,59
|
-0,08
|
Shell
|
12,14
|
-0,08
|
SOCAR
|
12,69
|
-0,48
|
БРСМ-Нафта
|
11,55
|
-0,01
|
Glusco
|
11,55
|
-0,20
|
Автотранс
|
11,98
|
-0,15
|
KLO
|
11,59
|
-0,20
|
UPG
|
11,75
|
-0,25
|
Параллель
|
12,32
|
0,00
|
BVS
|
12,09
|
0,00
|
Chipo
|
11,12
|
-0,03
|
Род-Ник
|
11,09
|
-0,10
|
Marshal
|
10,60
|
-0,20
|
SUN OIL
|
11,33
|
-0,03
|
Mango
|
10,66
|
0,00
|
Motto
|
11,53
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
11,69
|
-0,10
|
|
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