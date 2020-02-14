Падение цен автогаза в рознице 14 февраля усиливается

Средняя цена автогаза 14 февраля снизилась еще на 10 коп./л, до 11,69 грн/л, что является минимальным значением с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 11 и 18 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях SOCAR подешевел на 48 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 3-4 коп./л, до 10,92-10,99 грн/л.

Стоимость автогаза в сети UPG была снижена на 25 коп./л, до 11,75 грн/л. В таких сетях как AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, Chipo, «Род-Ник», Marshal, SUN OIL и Motto автогаз подешевел в пределах 5-20 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 6,5% или на 85 коп./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 13 на 14 февраля, грн/л: