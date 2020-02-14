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Цены на нефть слабо колеблются 14 февраля на новостях по коронавирусу
07:58 14.02.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают слабую динамику, - трейдеры продолжают оценивать информацию о распространении коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% - до 56,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,06%, до 51,45 доллара за баррель, причем ранее в ходе торгов она слабо снижалась.
Ситуация вокруг коронавируса COVID-2019, скорости его распространения и его влияния на темпы экономического роста в Китае и в мире остается в центре внимания мировых рынков. Ранее на этой неделе появились данные о снижении числа новых случаев заболевания, но в четверг скорость распространения резко выросла после введения новой методики диагностирования. На этом фоне на рынках сохраняется повышенная волатильность.
"Распространение коронавируса остается крайне изменчивым фактором. И хотя рыночные настроения остаются под влиянием каждого заголовка по коронавирусу, наш базовый тезис остается в том, что проблемы нефтяного спроса главным образом касаются Китая, а для влияния на мировой спрос ему нужно распространиться дальше", - сказала агентству Рейтер глава отдела сырьевой стратеги Citadel Magnus Хелима Крофт (Helima Croft).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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