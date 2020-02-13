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Розничная цена автогаза опустилась до уровня ноября 2019 г.
15:41 13.02.2020 |
Средняя цена автогаза 13 февраля снизилась на 12 коп./л, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 8-10 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях Chipo подешевел на 30 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 14-18 коп./л, до 11,02-10,95 грн/л. Самая низкая цена в сети «Привата» зафиксирована в Житомирской области - 9,60 грн/л.
Стоимость автогаза в сети SUN OIL была снижена на 92 коп./л, до 11,36 грн/л. В таких сетях как AMIC, «БРСМ-Нафта», Автотранс, Род-Ник, Marshal, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-15 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 5% или на 75 коп./л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.
Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 на 13 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,67
|
-0,08
|
WOG
|
12,65
|
-0,10
|
Авиас
|
10,95
|
-0,18
|
Укрнафта
|
11,02
|
-0,14
|
AMIC
|
11,67
|
-0,03
|
Shell
|
12,22
|
0,00
|
SOCAR
|
13,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,57
|
-0,08
|
Glusco
|
11,75
|
0,00
|
Автотранс
|
12,13
|
-0,05
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
Параллель
|
12,32
|
0,00
|
BVS
|
12,09
|
0,00
|
Chipo
|
11,14
|
-0,30
|
Род-Ник
|
11,19
|
-0,10
|
Marshal
|
10,80
|
-0,10
|
SUN OIL
|
11,36
|
-0,92
|
Mango
|
10,66
|
-0,13
|
Motto
|
11,56
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
11,79
|
-0,12
|
|
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