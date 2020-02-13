Розничная цена автогаза опустилась до уровня ноября 2019 г.

Средняя цена автогаза 13 февраля снизилась на 12 коп./л, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 8-10 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях Chipo подешевел на 30 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 14-18 коп./л, до 11,02-10,95 грн/л. Самая низкая цена в сети «Привата» зафиксирована в Житомирской области - 9,60 грн/л.

Стоимость автогаза в сети SUN OIL была снижена на 92 коп./л, до 11,36 грн/л. В таких сетях как AMIC, «БРСМ-Нафта», Автотранс, Род-Ник, Marshal, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-15 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 5% или на 75 коп./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 на 13 февраля, грн/л: