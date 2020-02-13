Цены на нефть 13 февраля снижаются после ухудшения прогноза спроса от МЭА, Brent - $55,14 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг, после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в текущем году.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:13 EET составляет 55,14 доллара за баррель, что на $0,65 (1,17%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,4 (0,78%) - до 50,77 доллара за баррель.

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. б/с - до 825 тыс. б/с, говорится в отчете агентства. Причиной пересмотра прогноза стало распространение коронавируса.

При этом МЭА ожидает, что в первом квартале текущего года мировой спрос на нефть сократится на 435 тыс. б/с. Это будет первым квартальным сокращением за более чем десять лет, отмечает МЭА.

В Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15,152 тыс. новых случая заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР. По их данным, 254 пациента скончались. Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом по состоянию на четверг достигло в Китае 1367 человек. Заражение подтверждено у 59,804 тыс. человек.

Тем временем, Россия пока не сформулировала свою позицию по продлению сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. По словам пресс-секретаря президента РФ, она будет объявлена своевременно.

Основная часть российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов по итогам совещания у министра энергетики РФ Александра Новака в среду.

Помимо этого, Россия пока не сформулировала своей позиции по рекомендациям технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи на 600 тыс. б/с.

"Два фактора влияют на цены в краткосрочной перспективе. Первый - данные о коронавирусе, второй - ожидание, что Россия в итоге согласится сотрудничать с ОПЕК по вопросу дополнительного сокращения добычи", - отметил аналитик BNP Paribas Гарри Чилингирян