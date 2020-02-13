Розничные цены на дизельное топливо 13 февраля в ряде сетей снизились на 10-50 коп

Об этом сообщили «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

Сеть ОККО опустила ценник на дизтопливо на 20 коп./л, до 26,99 грн/л. Стоимость продукта в сети AMIC снизилась также на 20 коп./л, до 25,79 грн/л. На 50 коп./л ДТ подешевело на станциях Chipo и «Автопорт».

Кроме того, на 10-30 коп./л дизельное топливо подешевело в сетях «Катрал» и «БРСМ-Нафта».

Как сообщал enkorr, в период со 2 декабря 2019 г. по 11 февраля 2020 г. средние цены на бензины и дизельное топливо снизились на 2,05-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 февраля, грн/л: