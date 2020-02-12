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В мелком опте 12 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
22:55 12.02.2020 |
12 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.45% (-9 коп/л) до 20.07 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (-7 коп/л) до 20.96 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.51% (-10 коп/л) до 20.06 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.07
|-0.45
|-1.52
|-4.95
|Бензин А-95 евро
|20.96
|-0.35
|-1.60
|-5.00
|Дизельное топливо евро
|20.06
|-0.51
|-2.62
|-6.61
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