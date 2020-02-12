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Автогаз 12 февраля подешевел в крупных сетях
13:11 12.02.2020 |
Розничные сети 12 февраля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 17-20 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях KLO подешевел на 20 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» откорректировала цены на 2 коп./л, до 11,13-11,16 грн/л.
Стоимость автогаза в сети Shell была снижена на 12 коп./л, до 12,22 грн/л. В таких сетях как BVS, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-40 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 4,5% или на 63 коп./л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.
Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 на 12 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,74
|
-0,20
|
WOG
|
12,75
|
-0,17
|
Авиас
|
11,13
|
-0,02
|
Укрнафта
|
11,16
|
-0,02
|
AMIC
|
11,71
|
-0,01
|
Shell
|
12,22
|
-0,12
|
SOCAR
|
13,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,64
|
-0,01
|
Glusco
|
11,75
|
0,00
|
Автотранс
|
12,18
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
-0,20
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
Параллель
|
12,32
|
0,00
|
BVS
|
12,09
|
-0,40
|
Chipo
|
11,44
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,29
|
0,00
|
Marshal
|
10,90
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,28
|
0,00
|
Mango
|
10,79
|
-0,07
|
Motto
|
11,58
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
11,90
|
-0,07
|
|
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