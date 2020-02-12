Автогаз 12 февраля подешевел в крупных сетях

Розничные сети 12 февраля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 17-20 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях KLO подешевел на 20 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» откорректировала цены на 2 коп./л, до 11,13-11,16 грн/л.

Стоимость автогаза в сети Shell была снижена на 12 коп./л, до 12,22 грн/л. В таких сетях как BVS, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-40 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 4,5% или на 63 коп./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 на 12 февраля, грн/л: