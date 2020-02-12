WOG и ОККО 12 января снизили цены на ДТ

Розничные цены на дизельное топливо 12 февраля в ряде сетей снизились на 20-70 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

Сети WOG и ОККО опустили ценники на дизтопливо на 40 коп./л и 20 коп./л, до 26,99 грн/л и 27,19 грн/л, соответственно. Стоимость продукта в сети Shell снизилась на 20 коп./л, до 26,36 грн/л. На 70 коп./л ДТ подешевело на станциях Marshal.

Кроме того, на 20-40 коп./л в сетях Shell и KLO подешевели бензины.

Как сообщал enkorr, в период со 2 декабря 2019 г. по 11 февраля 2020 г. средние цены на бензины и дизельное топливо снизились на 2,05-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 февраля, грн/л: