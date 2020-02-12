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Нефть 12 февраля дорожает на 1,5% на ослаблении опасений по коронавирусу
07:47 12.02.2020 |
Мировые цены на нефть в среду поднимаются в среднем на 1,5% из-за ослабления опасений инвесторов по поводу влияния коронавируса на экономику и нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.46 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,74% - до 54,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,3%, до 50,59 доллара за баррель.
Рынки оценивают данные о том, что число новых заражений короновирусом COVID-19 в Китае стало самым низким с конца января. На этих данных трейдеры более склонны к риску, что привело к рекордному росту американских фондовых рынков и поддерживает утренние торги в Азии.
Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для ряда сфер экономики, в том числе для туризма, перевозок и торговли. Инвесторы опасаются, что коронавирус и связанные с ним карантинные меры могут сдержать рост экономики КНР и мира, что отразится и на нефтяном спросе.
Участники торгов также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США за прошлую неделю. Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 февраля выросли на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - сократились на 2,3 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за период поднялись на 1,3 миллиона баррелей, сообщил институт.
Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю поднялись только на 3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.
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