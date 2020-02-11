Автогаз в рознице 11 февраля подешевел еще на 5–20 коп./л

Розничные сети 11 февраля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена сжиженного газа на станциях Shell опустилась на 29 коп./л (см. табл.). Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 6-7 коп./л, до 11,14-11,18 грн/л.

Стоимость автогаза в сети AMIC была снижена на 12 коп./л, до 11,71 грн/л. В таких сетях как «БРСМ-Нафта», «Татнефть», Chipo, Marshal и Mango автогаз подешевел в пределах 5-20 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 4% или на 55 коп./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3450 грн/т или 18%, до 15 620 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 10 на 11 февраля, грн/л: