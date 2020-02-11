Баланс рынка ДТ в январе стал минимальным за последние три года

Баланс рынка дизельного топлива в январе 2020 г. составил 338 тыс. т, что на 20% меньше, чем в аналогичный период 2019 г. (423 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Объем поставок топлива на украинский рынок в январе 2020 г. стал самым низким за последние три года, то есть с января 2017 г. Украинские НПЗ произвели оценочно 58,5 тыс. т (+4,6% к январю 2019 г.), импорт сократился на 25%, до 280 тыс. т.

Под конец месяца импортные поставки активизировались: если в I декаде января в Украину поступило 45 тыс. т, то во II декаде 103 тыс. т, в III - 132 тыс. т.

Белорусские НПЗ на фоне 4-кратного сокращения поставок российской нефти, в январе снизили отгрузки ДТ в Украину на 42%, до 80,5 тыс. т. Это минимальный месячный объем поставок белорусского топлива в Украину за обозримый период.

Импорт топлива российского производства в январе снизился на 30,7% по отношению к аналогичному периоду 2019 г., до 133,8 тыс. т. Из них 31 тыс. т поставлено через трубопровод «ПрикарпатЗападтранс», 72,5 тыс. т отгружено с трубопроводного терминала в Гомеле (Беларусь) и 30,3 тыс. т поступило в ж/д-вагонах через российско-украинскую границу.

Поставки из Литвы в январе выросли в два раза, по сравнению с январем 2019 г., - до 46,6 тыс. т. Через порты было оформлено 17,2 тыс. т (+44% к январю 2019 г.).

Снижение поставок топлива на 20% не сказалось на цене: рынок в течение января строго следовал за мировыми котировками, а в начале февраля ДТ начало активно дешеветь, реагируя на обвал цен на нефть.

Подобная стабильность может быть следствием аномально низкого спроса и больших запасов, сформированных в ноябре-декабре 2019 г., когда суммарный баланс рынка составил 1,2 млн т или на 10,4% больше, чем годом ранее. Низкий спрос в январе участники рынка объясняют множеством факторов: от затяжных праздников до проблем с возвратом НДС аграриям и крупным промпотребителям.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. баланс украинского рынка дизельного топлива вырос на 7,3%, до 6,99 млн т, по сравнению с 2018 г. (6,52 млн т).

21 февраля «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» направили в Межведомственную комиссию по международной торговле жалобу на импорт ДТ и СУГ из России, требуя немедленного введения пошлин 8,46%. Введение пошлин, по оценкам экспертов «А-95», спровоцирует рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий.