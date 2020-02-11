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Рост цен на нефть 11 февраля ускорился до 1,5% на ослаблении опасений вокруг коронавируса
12:44 11.02.2020 |
Рост мировых цен на нефть достиг 1,5% на фоне новостей о том, что распространение коронавируса замедлилось, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.11 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,41% - до 54,02 доллара за баррель, минутами ранее рост составлял 1,5%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,27%, до 50,2 доллара за баррель. В рамках утренней коррекции котировки поднимались на 1%.
Инвесторы, обеспокоенные негативным влиянием коронавируса на спрос на нефть, обратили внимание на сообщение о том, что 10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в предыдущий день.
Кроме того, в КНР постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, которые были на продленных "каникулах" из-за коронавируса. Изначально китайские предприятия должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем - на 10 февраля.
Трейдеры также ожидают, что ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка. В минувший четверг агентство Блумберг со ссылкой на делегата техкомитета сообщало, что по итогам трехдневного внепланового заседания в Вене эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.
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