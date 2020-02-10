Средняя цена автогаза опустилась до 12 грн/л

Средняя по Украине цена автогаза на АЗС за выходные снизилась на 11 коп./л, до 12,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Минимальная средняя цена зафиксирована в Житомирской обл. - 11,42 грн/л, максимальная - в Одесской 12,43 грн/л.

С 7 по 10 февраля консолидированная розничная сеть «Привата» опустила цены в среднем на 25 коп./л - до 11,20-11,25 грн/л. В Житомире ряд станций под брендом ANP уменьшили цены до 9,90 грн/л.

Стоимость автогаза на стелах столичной сети KLO за выходные снизилась в среднем на 70 коп./л, до 11,99 грн/л. В пределах 10-20 коп./л газ подешевел на станциях «БРСМ-Нафта», UPG, «Автотранс», «Род-Ник» (см. табл.).

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 4% или на 50 коп./л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3450 грн/т или 18%, до 15 620 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 7 на 10 февраля, грн/л: