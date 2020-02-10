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Средняя цена автогаза опустилась до 12 грн/л
12:17 10.02.2020 |
Средняя по Украине цена автогаза на АЗС за выходные снизилась на 11 коп./л, до 12,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Минимальная средняя цена зафиксирована в Житомирской обл. - 11,42 грн/л, максимальная - в Одесской 12,43 грн/л.
С 7 по 10 февраля консолидированная розничная сеть «Привата» опустила цены в среднем на 25 коп./л - до 11,20-11,25 грн/л. В Житомире ряд станций под брендом ANP уменьшили цены до 9,90 грн/л.
Стоимость автогаза на стелах столичной сети KLO за выходные снизилась в среднем на 70 коп./л, до 11,99 грн/л. В пределах 10-20 коп./л газ подешевел на станциях «БРСМ-Нафта», UPG, «Автотранс», «Род-Ник» (см. табл.).
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 4% или на 50 коп./л.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», опустилась на 3450 грн/т или 18%, до 15 620 грн/т.
Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 7 на 10 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,95
|
0,00
|
WOG
|
12,91
|
0,00
|
Авиас
|
11,20
|
-0,25
|
Укрнафта
|
11,25
|
-0,25
|
AMIC
|
11,84
|
0,00
|
Shell
|
12,62
|
0,00
|
SOCAR
|
13,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,67
|
-0,13
|
Glusco
|
11,75
|
0,00
|
Автотранс
|
12,18
|
-0,10
|
KLO
|
11,99
|
-0,70
|
UPG
|
12,00
|
-0,20
|
Параллель
|
12,32
|
-0,63
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
11,47
|
-0,05
|
Род-Ник
|
11,29
|
-0,20
|
Marshal
|
11,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,28
|
0,00
|
Mango
|
10,92
|
-0,07
|
Motto
|
11,63
|
-0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
12,02
|
-0,11
|
|
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