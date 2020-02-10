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Цены на нефть 10 февраля снижаются из-за сохранения рисков по спросу
12:39 10.02.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем опускаются, рынки опасаются, что вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на спросе на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.11 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,75% - до 54,06 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 0,74% - до 49,95 доллара за баррель.
С начала года нефть потеряла примерно 18% стоимости на фоне ситуации вокруг коронавируса из Китая, который представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, торговли и перевозок. Трейдеры опасаются, что вспышка заболевания может сдержать рост экономики КНР, которая является крупнейшим импортером нефти в мире.
Рынки продолжают следить за новостями ОПЕК+ по сделке, также ожидая комментариев от стран-производителей нефти по поводу возможного влияния коронавируса на нефтяной спрос. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба, что страны ОПЕК+ могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца текущего года в ответ на ослабление спроса из-за коронавируса.
В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире в 2020 году может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки. Министерство энергетики США заявило, что пока не видит значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов. Минэнерго Азербайджана при этом сообщало, что не ожидает экстренной встречи ОПЕК+ из-за коронавируса.
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