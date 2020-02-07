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В мелком опте 7 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
19:26 07.02.2020 |
07 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.32% (-7 коп/л) до 20.31 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.33% (-7 коп/л) до 21.20 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.48% (-10 коп/л) до 20.43 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.31
|-0.32
|-2.05
|-4.36
|Бензин А-95 евро
|21.20
|-0.33
|-1.72
|-4.12
|Дизельное топливо евро
|20.43
|-0.48
|-1.81
|-5.24
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