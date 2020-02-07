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Оптовые цены ДТ в первую неделю февраля опустились до минимума за 2,5 года
18:13 07.02.2020 |
Средняя цена мелкооптовых партий ДТ в первую неделю февраля снизилась на 50 коп./л, до 20,05 грн/л, опустившись до минимальной отметки с сентября 2017 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга оптового рынка нефтепродуктов.
Основной причиной стал обвал мировых цен на нефть из-за падения спроса в Китае, который столкнулся с эпидемией коронавируса. За последних две недели, с 23 января, цена нефти Brent упала на 11% - с $60/барр. до $53/барр. на 6 февраля. За снижением цен на нефть последовали и котировки топлива в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.
В Новограде-Волынском (Житомирская обл.) компания «Анвитрейд» (Wexler Group) и «Мартин Трейд» 7 февраля озвучивали цену на российский ресурс на уровне 19,60 грн/л (-50 коп./л к понедельнику, 3 февраля). Цены реальных сделок, в зависимости от объема, опускались до 19,30 грн/л. Ж/д-партии со станции Новоград-Волынский торговались по 23 200 грн/т, что на 500 грн/т дешевле, чем в начале недели.
С нефтебазы в Коростене UPG предлагала ДТ по 19,50 грн/л (-50 коп./л к 3 февраля), «Фактор» опустил цену до 19,25 грн/л. (-70 коп./л). Цены на ж/д-партии на ст. Коростень 7 февраля озвучивались на уровне 22 700-22 800 грн/т.
В столичном регионе «Альянс Энерго Трейд» и Wexler предлагали бензовозные партии по 19,60 коп./л, «Укртатнафта» - по 19,30 грн/л. В Харьковской области цены вариировались в пределах 19,50-20,00 грн/л.
В порту «Южный» Orange Oil 7 февраля предлагала ДТ по 19,45 грн/л, в одесском порту «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» озвучивали цену 19,60 грн/л.
Напомним, в январе импортные поставки ДТ в Украину существенно снизились, но из-за низкого спроса и больших накопленных запасов, рынок не ощутил нехватки топлива. В то же время сохраняется опасение относительноо стабильности импорта ДТ из Беларуси из-за резкого снижения поставок российской нефти на тамошние НПЗ и отсутствия долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями.
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