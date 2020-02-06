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В мелком опте 6 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
18:42 06.02.2020 |
06 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (-3 коп/л) до 20.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.17% (-4 коп/л) до 21.26 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.27% (-6 коп/л) до 20.54 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.38
|-0.13
|-1.80
|-2.05
|Бензин А-95 евро
|21.26
|-0.17
|-1.46
|-1.33
|Дизельное топливо евро
|20.54
|-0.27
|-1.32
|-2.48
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