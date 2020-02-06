AMIC, «БРСМ-Нафта» и KLO 6 февраля снизили цены на ДТ

Розничные цены на дизельное топливо 6 февраля в ряде сетей снизились на 10-60 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

Сети AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Укр-Петроль» опустили ценники на дизтопливо на 20 коп./л. Стоимость продукта в сети KLO снизилась на 60 коп./л, до 25,79 грн/л. На 10 коп./л ДТ подешевело на станциях Chipo.

Кроме того, на 8-30 коп./л в сетях «БРСМ-Нафта», Chipo, «Укр-Петроль», Mango подешевели бензины.

Как сообщал enkorr, в период со 2 декабря 2019 г. по 5 февраля 2020 г. средние цены на бензины и дизельное топливо снизились на 2,03-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.