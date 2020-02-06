Финансовые новости
- |
- 06.02.20
- |
- 19:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
AMIC, «БРСМ-Нафта» и KLO 6 февраля снизили цены на ДТ
17:45 06.02.2020 |
Розничные цены на дизельное топливо 6 февраля в ряде сетей снизились на 10-60 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.
Сети AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Укр-Петроль» опустили ценники на дизтопливо на 20 коп./л. Стоимость продукта в сети KLO снизилась на 60 коп./л, до 25,79 грн/л. На 10 коп./л ДТ подешевело на станциях Chipo.
Кроме того, на 8-30 коп./л в сетях «БРСМ-Нафта», Chipo, «Укр-Петроль», Mango подешевели бензины.
Как сообщал enkorr, в период со 2 декабря 2019 г. по 5 февраля 2020 г. средние цены на бензины и дизельное топливо снизились на 2,03-2,20 грн/л.
Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/5 февраля, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,99
|
-0,20
|
Shell
|
25,60
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
26,56
|
0,00
|
SOCAR
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,79
|
-0,20
|
24,79
|
-0,20
|
23,42
|
-0,20
|
Glusco
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
KLO
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,79
|
-0,60
|
UPG
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
24,74
|
-0,08
|
25,74
|
-0,08
|
24,64
|
-0,08
|
Укр-Петроль
|
23,90
|
-0,10
|
24,90
|
-0,10
|
24,00
|
-0,20
|
Marshal
|
22,50
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,92
|
0,00
|
Mango
|
23,39
|
-0,30
|
24,39
|
-0,30
|
22,89
|
-0,50
|
Motto
|
23,71
|
-0,23
|
24,86
|
-0,18
|
22,83
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
25,51
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
26,09
|
-0,02
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко
|Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса
|Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?
|Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В мелком опте 6 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
|Украина договорилась об отмене разрешений на автомобильные перевозки с Беларусью
|AMIC, «БРСМ-Нафта» и KLO 6 февраля снизили цены на ДТ
|Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон
|Доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15%
|Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела «Роттердам+», получили выводы экспертов о законности формулы
Это интересно
|Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе
|Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд
|Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность
|Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет
|Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии