Нефть дорожает 6 февраля более чем на 2% на ожиданиях решения ОПЕК+ по вопросу снижения добычи

Цены на нефть в четверг утром растут более чем на 2% в ожидании инвесторами окончательного решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,04% - до 56,4 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,56%, до 52,05 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, который решил внепланово продолжить свое заседание в четверг. Инвесторы с надеждой ждут решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи с целью стабилизировать цены на сырье из-за вспышки коронавируса, оказавшей сильное влияние на спрос.

Инвесторы также отыгрывают последние данные о добыче сырья в США. Согласно данным минэнерго США, опубликованным накануне, добыча нефти в стране в последнюю неделю уменьшилась на 100 тысяч, до 12,9 миллиона баррелей в день.

"Несмотря на то, что небольшое падение запасов в США говорит о том, что спрос поддерживается, потребовалось бы резкое увеличение потребления в США, чтобы хотя бы частично компенсировать падение спроса в Китае из-за вспышки коронавируса", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.

Кроме того, последние сообщения китайских СМИ о возможном прорыве в области создания лекарства от вируса также вернули инвесторам позитивные настроения.