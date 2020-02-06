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В мелком опте 5 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
23:23 05.02.2020 |
05 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.79% (-16 коп/л) до 20.40 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.75% (-16 коп/л) до 21.29 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.57% (-12 коп/л) до 20.59 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.40
|-0.79
|-1.69
|-1.94
|Бензин А-95 евро
|21.29
|-0.75
|-1.27
|-1.18
|Дизельное топливо евро
|20.59
|-0.57
|-1.02
|-2.21
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