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Нефть 5 февраля дорожает более чем на 2%, Brent на уровне $55,25 за баррель
12:54 05.02.2020 |
Цены на нефть поднимаются в среду в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:24 EET составляет 55,25 доллара за баррель, что на $1,29 (2,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,14 (2,3%) - до 50,75 доллара за баррель.
В ходе торгов цена Brent поднималась более чем на 3,4%, до $55,85, WTI - до $51,08.
Нефтяные цены растут на фоне проведения экстренного заседания технического комитета ОПЕК+, которое началось во вторник и продолжится в среду. По итогам обсуждений может быть принято решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg.
Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.
Помимо этого, телеканал SkyNews в среду сообщил, что британские ученые достигли значительного прогресса в разработке вакцины против коронавируса.
По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.
Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.
Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.
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