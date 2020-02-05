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В мелком опте 4 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
23:28 04.02.2020 |
4 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.94% (-19 коп/л) до 20.56 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.53% (-11 коп/л) до 21.46 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.49% (-10 коп/л) до 20.69 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.56
|-0.94
|-0.94
|-1.16
|Бензин А-95 евро
|21.46
|-0.53
|-0.51
|-0.43
|Дизельное топливо евро
|20.69
|-0.49
|-0.65
|-1.74
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