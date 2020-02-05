В январе импорт ДТ упал на 40%

По оперативным данным, в январе 2020 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 215 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Импорт из Беларуси сократился до 61 тыс. т против 139 тыс. т в январе прошлого года. При этом необходимо учесть, что в 2020 году ожидаемые поставки из РБ должны возрасти по сравнению с 2019-м.

Уменьшился также импорт из России. По оперативной информации, в январе в Украину поступило 113 тыс. т российского ДТ: 28 тыс. т по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс», 60 тыс. т через терминал в Гомеле (Беларусь) и 26 тыс. т по железной дороге. В январе 2019 г., когда поставки по «ПрикарпатЗападтрансу» не облагались пошлинами, российский импорт составлял 193 тыс. т.

В то же время импорт из Литвы в январе увеличился на 44%, до 33 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2019 г.

Производство ДТ на Кременчугском и Шебелинском заводах, по оценкам «А-95», составило 62 тыс. т, что на 10% больше января прошлого года.

В портах был оформлен импорт порядка 7 тыс. т (-40% к январю 2019 г.).

Всего, по оценкам аналитиков «А-95», прогнозный баланс рынка в январе составит 277 тыс. т или на 146 тыс. т (на 34%) меньше, чем в январе 2019 г. Ожидается, что точные данные будут доступны в первой декаде февраля.

Характерно, что существенное снижение поставок топлива никак не сказалось на цене: рынок следовал за мировыми ценами, которые за месяц снизились на 3%. Подобная стабильность может быть следствием аномально низкого спроса и больших запасов, сформированных в ноябре-декабре 2019 г., когда суммарный баланс рынка составил 1,2 млн т или на 10,4% больше, чем годом ранее. Низкий спрос в январе участники рынка объясняют множеством факторов: от затяжных праздников до проблем с возвратом НДС аграриям и крупным промпотребителям.

В итоге дефицит баланса в январе, по оценкам аналитиков «А-95», составил по меньшей мере 100 тыс. т, которые рынку предстоит изыскать в феврале.

