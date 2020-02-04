Цена нефти 4 феврваля усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть во вторник днем уверенно растут, уже в пределах 1,3% по марке WTI, инвесторы ожидают, что страны ОПЕК+ примут решение о дополнительном сокращении добычи этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,59%, до 54,77 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,3%, до 50,76 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают расти после обвала на 3-4% днем ранее. Инвесторы были обеспокоены снижением спроса из-за распространения коронавируса.

Аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что цены на нефть могут упасть еще на 10%, если ОПЕК+ не отреагирует на коронавирус "должным образом".

Теперь участники торгов ожидают, что ОПЕК+ примет меры для "стабилизации" нефтяного рынка. Ожидается, что заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет во вторник и среду, 4-5 февраля. Накануне СМИ сообщали, что ОПЕК+ в текущей ситуации рассматривает возможность снижения добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в день.

"Ожидается сокращение на полмиллиона баррелей в сутки, но мы не исключаем возможности еще более сильного сокращения. Это ожидание оживило сегодняшние торги", - отметила рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чье мнение также приводит Рейтер.