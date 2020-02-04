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Автогаз в рознице 31 января подешевел еще на 5-20 коп
14:06 31.01.2020 |
Розничные сети 31 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена сжиженного газа на станциях SOCAR опустилась на 20 коп./л (см. табл.). Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 5-7 коп./л, до 11,55-11,63 грн/л, ОККО и WOG - на 5-9 коп./л.
Стоимость автогаза в сетях AMIC и «БРСМ-Нафта» была снижена на 18 коп./л, до 12,23 грн/л и 12,25 грн/л соответственно. В таких сетях как «Параллель», «Кворум», «Род-Ник», Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 10-40 коп./л.
Розничные цены автогаза начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 25 коп./л.
Напомним, оптовые цены стали снижаться в конце декабря 2019 г. под влиянием внешних котировок и возникшего на рынке профицита. По данным «Консалтинговой группы А-95», среднерыночная оптовая цена СУГ с начала года уменьшилась на 14%, до 16 630 грн/т на 30 января.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 на 31 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,00
|
-0,05
|
WOG
|
12,95
|
-0,09
|
Авиас
|
11,55
|
-0,07
|
Укрнафта
|
11,63
|
-0,05
|
AMIC
|
12,23
|
-0,18
|
Shell
|
12,82
|
0,00
|
SOCAR
|
13,47
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
12,25
|
-0,18
|
Glusco
|
12,25
|
0,00
|
Автотранс
|
12,58
|
0,00
|
KLO
|
12,79
|
0,00
|
UPG
|
12,20
|
0,00
|
Параллель
|
13,04
|
-0,09
|
Кворум
|
12,25
|
-0,40
|
Chipo
|
12,02
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,79
|
-0,10
|
Marshal
|
11,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,28
|
0,00
|
Mango
|
11,42
|
-0,10
|
Motto
|
11,85
|
-0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
12,32
|
-0,06
|
|
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