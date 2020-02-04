Автогаз в рознице 31 января подешевел еще на 5-20 коп

Розничные сети 31 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена сжиженного газа на станциях SOCAR опустилась на 20 коп./л (см. табл.). Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 5-7 коп./л, до 11,55-11,63 грн/л, ОККО и WOG - на 5-9 коп./л.

Стоимость автогаза в сетях AMIC и «БРСМ-Нафта» была снижена на 18 коп./л, до 12,23 грн/л и 12,25 грн/л соответственно. В таких сетях как «Параллель», «Кворум», «Род-Ник», Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 10-40 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 25 коп./л.

Напомним, оптовые цены стали снижаться в конце декабря 2019 г. под влиянием внешних котировок и возникшего на рынке профицита. По данным «Консалтинговой группы А-95», среднерыночная оптовая цена СУГ с начала года уменьшилась на 14%, до 16 630 грн/т на 30 января.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 на 31 января, грн/л: