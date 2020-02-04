Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 31 января продолжает дорожать на ожиданиях вокруг коронавируса из КНР
14:58 31.01.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают рост, трейдеры оценивают ситуацию вокруг распространения коронавируса из Китая после заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.31 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 57,61 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,65%, до 52,48 доллара за баррель.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
Трейдеры опасаются негативного влияния на экономику в связи с ситуацией вокруг вируса, что, в частности, может представлять риски для сфер туризма, торговли и перевозок. Кроме того, Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире.
"Решение ВОЗ выступить против ограничений по поездкам и торговле в Китае поддержало уверенность рынков, хотя организация и объявила о чрезвычайной ситуации международного значения в сфере здравоохранения", - сообщила рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), которую цитирует агентство Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Цена нефти 4 феврваля усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+
|Индекс ожиданий деловой активности в Украине впервые снизился до 40,3 из 100 в январе 2020г - НБУ
|Суд приостановил концессию Херсонского морпорта по требованию консорциума «Аскет Шиппинг» и «Глобал Грейн»
|Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink