Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В рознице 30 января незначительно снизились цены на светлые нефтепродукты
23:13 30.01.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 января 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.44 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 26.92 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.48 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 января 2020 г. подешевел на 0.18% (-2.0 коп/л) до 12.33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.44
|20.00
|-0.03
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|26.92
|21.00
|-0.05
|-0.08
|Дизельное топливо Евро
|26.48
|22.03
|-0.03
|-0.07
|Сжиженный газ
|12.33
|10.30
|-0.18
|-1.32
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Цена нефти 4 феврваля усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+
|Индекс ожиданий деловой активности в Украине впервые снизился до 40,3 из 100 в январе 2020г - НБУ
|Суд приостановил концессию Херсонского морпорта по требованию консорциума «Аскет Шиппинг» и «Глобал Грейн»
|Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink