Цена Brent падает 30 января более чем на 2%, ОПЕК может перенести встречу на февраль

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за опасений избытка предложения на рынке.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:11 EET подешевели на $1,24 (на 2,07%) - до 58,57 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,01 (1,89%) - до 52,32 доллара за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

Опасения избытком предложения нефти на рынке также связаны с прекращением полетов некоторых авиакомпаний в Китай из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом. По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают сокращения спроса на нефть в связи с эпидемией. Эксперты Sanford C. Bernstein ухудшили свой прогноз роста спроса на нефть с 350 тыс. б/с до 100 тыс. с/с.

В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и председатель картеля Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

По данным на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI), Саудовская Аравия в ноябре увеличила экспорт нефти на 4,5% относительно предыдущего месяца, в то время как добыча снизилась на 4%. Ирак в ноябре нарастил экспорт нефти на 3,7% относительно предшествующего месяца и на 5,1% за год. Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце поднялась до 912 тыс. б/с с 761 тыс. б/с в октябре. Годом ранее показатель составлял 1,464 млн б/с.