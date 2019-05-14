Нефть дорожает на опасениях за предложение сырья

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне опасений за предложение сырья, при этом рост сдерживает эскалация торговых противоречий Китая и США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.07 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27%, до 70,42 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 61,19 доллара.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения за перебои с поставками сырья на мировой рынок с Ближнего Востока. Как сообщили арабские СМИ, эмиратское, норвежское и два саудовских судна пострадали в воскресенье в результате нападения в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра. Компания по обслуживанию одного из кораблей сообщила, что повреждения получены в результате взаимодействия с "неизвестным предметом". Данные новости вызвали у инвесторов опасения относительно перспектив мирового предложения нефти.

В то же время сдерживает рост котировок продолжающаяся торговая война между США и Китаем. США в минувшие выходные повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год - до 25% с 10%. В ответ в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. Трейдеры опасаются негативного влияния торговой войны между США и КНР на мировую экономику и спрос на нефть.

"Полномасштабная торговая война будет иметь длительные последствия для роста мировой экономики, серьезно ограничивая рост спроса на энергоносители. Перебои с поставками уравновешивают рынок, но снижающийся спрос и рост добычи в США может быстро изменить эту тенденцию", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).