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Цены на нефть 13 мая изменяются разнонаправленно на статистике из США и торговых опасениях
08:35 13.05.2019 |
Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник утром на фоне данных по количеству буровых установок в США с одной стороны и торговых опасений - с другой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27%, до 70,81 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI - опускалась на 0,06%, до 61,62 доллара.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в пятницу, что за неделю число нефтяных буровых установок в США снизилось на 2 штуки - до 805 штук. Это уже третий раз за последние четыре недели, когда количество буровых установок снижается в США. Как добавляет агентство Рейтер, показатель снизился в целом за последние пять месяцев, поскольку независимые нефтяные компании в США сокращают расходы на бурение.
В то же время давление на стоимость "черного золота" оказывает обеспокоенность относительно перспектив торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и Китая. Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары. Инвесторы опасаются негативного влияния торговой войны на мировую экономику и спрос на нефть. Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что возможная эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивает рост цен на нефть.
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