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Украина возобновила транзит нефти в ЕС
21:02 11.05.2019 |
АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое есть в распоряжении Укринформа.
"Сегодня, 11 мая, в 14.35 ч АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по нефтепроводу "Дружба", - говорится в сообщении.
Перед возобновлением транзита специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.
Как сообщалось, транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию ОАО "Гомельтранснефть Дружба" от 19 апреля, которое сообщило о несоответствии массовой доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России.
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